Paasvuur dooft langzaam in de Achterhoek: 'Straks mag er helemaal niks meer’

Hulp voor Achterhoek­se paasvuren bij berekenen stikstof: ‘Wij zien het belang van deze traditie in’

Het paasvuur in Zieuwent krijgt hulp om het vuur tóch te kunnen ontbranden. ,,Omdat we het belang van de traditie inzien, willen we Stichting Paasvuur Zieuwent helpen met het maken van de stikstofberekening”, laat de gemeente Oost Gelre weten.