Peuter gewond bij val uit stapelbed op camping in Hummelo

Een traumateam is per helikopter naar de camping gevlogen om medische bijstand te geven. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis onderweg. De trauma-arts begeleidt de gewonde peuter.



De hulpdiensten werden om 08.55 uur gealarmeerd voor het incident op de camping.



Hoe het kind uit het bed heeft kunnen vallen is onbekend. De traumahelikopter is geland op een grasveldje dat wordt gebruikt als parkeerplaats voor de camping.