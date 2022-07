Plotseling overleden: Henk Steinvoort (66), de man achter veel evenementen op Veluwe en in Achterhoek

Universi­teit onderzoekt hoeveel Joods vastgoed in de Achterhoek is gestolen

LICHTENVOORDE - De Radboud Universiteit Nijmegen gaat onderzoeken hoeveel Joods vastgoed is gestolen in de Tweede Wereldoorlog in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Oost Gelre. De vijf gemeenten lieten vorig jaar al weten samen op te willen trekken in het onderzoek, maar een onderzoeksbureau was er toen nog niet.

29 juni