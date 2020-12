Politie houdt verdachte van steekpartij op vakantiepark Zelhem in cel; slachtoffer nog in ziekenhuis

Carbid­schie­ten op meer dan driehon­derd plekken in de Achterhoek, alleen verbod in Doetinchem

22 december DOETINCHEM / HENGELO - Laat de melkbussen in de schuur staan en sla het carbidschieten een jaartje over. Ondanks die dringende oproep wordt er toch op meer dan 300 plekken in de Achterhoek geknald op oudejaarsdag, blijkt uit het aantal meldingen over carbidschieten. Maar de regels verschillen wel vrijwel overal, en soms ook flink.