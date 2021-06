Politie rukt massaal uit voor uit de hand gelopen ruzie in Drempt; één gewonde en dader nog voortvluchtig

Ondernemer ontloopt sluiting werkplaats na vondst aceton en harddrugs bij huurder

8:01 HENGELO - Een ondernemer in Hengelo heeft een waarschuwing gekregen nadat voor de tweede keer in een half jaar tijd geestverruimende middelen zijn gevonden in zijn pand. Agenten vonden het spul in een deel van het gebouw dat hij al jaren heeft verhuurd aan een 42-jarige man uit Letland, die vanuit hier een webshop runt in voedings- en genotmiddelen.