Politie schrapt meer dan 240 boetes van hardrijders in Zelhem en Velswijk

De politie hield de controles aan de Ruurloseweg in Zelhem en de Kruisbergseweg in Velswijk. Geen van de 94 bestuurders die op Ruurloseweg te hard reed, kreeg een bekeuring. Van de 155 hardrijders op de Kruisbergseweg moeten er 6 een boete betalen. ,,Dit zijn alleen de zes bestuurders die zo hard reden, dat de veiligheid in het geding kwam. Het gaat hierbij om grove overschrijdingen van de maximumsnelheid’’, zegt de Zelhemse wijkagent Wouter Pol. Hoe hard dit precies was, kon hij niet zeggen.



Volgens Pol zijn de 'lichte hardrijders' er met een waarschuwing van af gekomen. Voorlopig blijven snelheidsovertreders geluk houden, zegt Pol. ,,We blijven controleren, maar alleen bij ernstige overtredingen delen we bonnen uit. Bij lichte feiten blijft het bij een waarschuwing. Dat geldt ook voor andere plekken.’’



Deze aanpak heeft te maken met de cao-acties van de politie. Overal in Nederland worden bonnen verscheurd. Zo werd afgelopen zaterdag bekend dat alleen al in Oost-Nederland voor bijna 1,5 miljoen euro aan verkeersboetes is geseponeerd door de politie. Hiermee hopen de agenten een oplossing te forceren voor het al maanden durende cao-conflict met de politietop en het ministerie.