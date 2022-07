Pontbaas Dirk (70) vreest voor toekomst van zijn veer: ‘Ik moet blijven varen tot de pont verkocht is’

Het is een topbaan, veerman zijn. ,,Waarom? Kijk maar om je heen”, zegt Wijers in zijn stuurhut, wijzend op de IJssel die ligt te blinken in de stralende zon. Wijers is hier al meer dan 45 jaar de veerman.



Maar het is de vraag hoe lang de pont tussen Bronkhorst en Brummen hier nog vaart. In ieder geval zo lang Wijers nog leeft, garandeert hij. ,,Maar ik heb veel last van de knieën. En hoe lang ben ik er nog? Ik kan niet in de toekomst kijken.”