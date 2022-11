Popconcert in een koeienstal: Marieke Ruessink presenteert ep en videoclip op ouderlijk erf

Zangeres Marieke Ruessink zorgde afgelopen zaterdag voor een nieuw hoogtepunt. Ze presenteerde haar nieuwe EP New York Minute met bijbehorende videoclip in de koeienstal van haar ouderlijk huis op de biologische melkveehouderij De Roodheuvel in Toldijk. Een bedrijf dat sinds het overlijden van haar vader vijf jaar geleden gerund wordt door haar moeder en drie broers.

‘Thuis komen’

,,Die zijn hier allemaal blijven wonen, ik ben de enige die uit de Achterhoek is vertrokken. Daarom voelt het ook echt als thuis komen’’, zegt de 39-jarige logopediste en klinisch epidemioloog, die met haar vriend en twee kinderen al jaren in Beek bij Nijmegen woont. ,,Vooral omdat iedereen in de buurt zo enthousiast meewerkt.’’

Ruessink was jarenlang frontvrouw van de band Haze, deed backingvocals in Hendrik Jan Lovink’s Backcorner Boogie Band. Begin 2020 zegde ze haar baan op, om zich volledig te kunnen wijden aan haar passie muziek. ,,Een maand later brak corona uit.’’ Inmiddels is ze weer aan het werk in haar vakgebied, maar eigen liedjes schrijven en vertolken blijven belangrijk. ,,Ik zie het als een nieuwe start.”

Hooibalen en Jerseykoeien

Het decor in Toldijk is even surrealistisch als fraai. Tribunes gebouwd van hooibalen, professioneel licht en geluid, een enorm videoscherm. De Jerseykoeien en kalfjes kijken en luisteren samen met het publiek geboeid toe, niet te beroerd om af en toe aan een stroomkabel te snuffelen. Het is steenkoud, maar dat deert niemand. Nathals Bier, het Toldijkse horecabedrijf van Tijn Spekking, zorgt voor de versnaperingen.

Marieke Ruessink schrijft kleine, sferische en filmische liedjes, waarin het thema ‘tijd’ voortdurend terugkeert. Ze wordt voor deze gelegenheid bijgestaan door muzikale vrienden Marcel Buunk, geboren Zelhemmer en de uit Lochem afkomstige gitarist Aart van der Maas. Beiden hielpen haar met het opnemen van een fraaie videoclip, gedraaid op hetzelfde boerenerf in Toldijk.

