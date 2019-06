Postcommandant verbolgen over kritiek op brandweer bij grote brand in Vorden: ‘Gevochten hebben ze!’

Voor 3,40 gulden per week werken aan de bouw van de tram in Baak

14 juni VELSWIJK - Drie gulden en veertig cent was het weekloon dat Bernhard de Vrugt in de jaren dertig van de twintigste eeuw verdiende bij de aanleg van de Zutphen-Emmerikse tram. Zijn schoondochter Diny de Vrugt-Driessen zag het artikel in De Gelderlander over twee mannen die hebben gezorgd dat er in Baak een stukje originele rails is teruggebouwd. Ze nam contact op met de redactie. ,,Ik heb nog originele foto's van de aanleg.’’ Wij zochten haar op.