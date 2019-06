Praatje, jaren ‘70 plaatje en een burger bij Meet en Meat

over de tongBij Meet en Meat , op een punt waar vele landwegen in de Achterhoek samen komen, kan je vlees eten. En plaatjes draaien, wat de feestvreugde zeker vergroot.

Meet en Meat is, zoals de naam al doet vermoeden, een vleesrestaurant.



Bij de voorgerechten is de mix tussen vis, groenten en vlees aanwezig, maar de hoofdgerechten zijn vooral burgers, spareribs en steaks. Je kiest een stukje vlees, friet en salade en een saus naar keuze horen daar bij.



Wat nagerechten betreft heb je de keuze uit drie keer zoet en een kaasplankje. Leuk is dat ze hier Hackfort bier schenken, gebrouwen op een steenworp afstand.

Hoe kan dat dan? Als gastvrouw Dorry ons uitnodigt om de pick-up te gebruiken voor muziek naar eigen smaak, volgt er eerst een uitleg van ons aan het kroost.



,,In de plaat zitten groeven en daar gaat een naald overheen en dan hoor je muziek. Vroeger luisterden mensen zo naar muziek.” Ik voel me bejaard, maar toch is het leuk. Zeker als Fats Domino van zich laat horen.



Meet en Meat, voorheen Frappant, ligt in het buitengebied van Vorden. Precies, met een terras met fraai uitzicht op het typische boerenland met boerengebouwen en weiland.



Een koel briesje waait over het terras, aangekleed met gekleurde stoelen en potten met kruiden en bloemen. Sowieso een prima stek om als aanlegsteiger te dienen tijdens fiets- en wandeltochten.

Quote Of je nu van die muziek houdt of niet, de eigenheid is wel een verademing na al die typische horeca-afspeel­lijs­ten. Regiomanager RIBW AVV

Meetlat

Ik kies voor een biologische Sauvignon Blanc en krijg meteen de hele fles in een koeler op tafel. Bijschenken mag ik zelf doen, legt de sympathieke gastheer uit. Aan het einde van de avond zet hij de fles langs de meetlat en rekent hij uit wat ik heb gedronken.



De menukaart, gestoken in hoezen van oude elpees, legt met de afbeelding van een koe de nadruk op vleesgerechten, alhoewel er ook vis- en groentegerechten zijn te bestellen.



Mijn voorgerecht, een makreelrilette, is fris aangemaakt en smeuig zonder te vet te zijn. Wel vind ik twee graatjes. De toast is lekker knapperig en geroosterd met wat olie.



Mijn gast eet de bietentartaar. Die is gekookt, in fijne blokjes gesneden en heeft precies de goede verhouding van frisse appel en aardse biet. Een frisse mix en lekker met het goed gefrituurde kroketje gevuld met feta. Het zure van de kaas houdt het fris.

Sanseveria’s

Inmiddels zijn we naar binnen verhuisd. Het is een leuke tent om te zien met groene stoelen, veel hout, Perzische kleden op de vloer, steenrood op de muren, industriële rekken met sanseveria’s en meer nostalgie.



De muziek uit de speakers is opmerkelijk sfeerverhogend met vooral veel hits uit de jaren zeventig. En dat is hetzelfde met de collectie platen bij de platenspeler. Of je nu van die muziek houdt of niet, de eigenheid is wel een verademing na al die typische horeca-afspeellijsten.

IJsselrund

Volledig scherm Meet en Meat in Vorden. © Jan Ruland van den Brink Bij een vleesrestaurant zou de herkomst van vlees een rol moeten spelen. Zo vindt ook Meet en Meat, is te lezen op de menukaart.



De carpaccio komt van het IJsselrund die in de uiterwaarden van de nabij stromende IJssel graast. Echter, de rest van de stukken vlees komt van over de hele wereld. De bavette komt uit Australië en de ribeye uit Zuid-Amerika.



Mijn bavette is niet alvast gesneden maar ligt in zijn geheel op een schaal op een ratatouille van courgette en tomaat. De bijbestelde rode wijn/portsaus zit in een apart schenkkannetje. Het vlees is goed gegrild en de saus is goed.



De groentesaus die eronder ligt, past niet bij de aanbevolen saus. Verder staan op tafel weinig frieten en een matige salade voor algemeen gebruik. Mayonaise moet je apart bestellen voor 1 euro.

Milde spareribs

Mijn gast eet de spareribs en wel de milde variant. Ze zijn gekookt en daarna of ervoor lijkt er verder niets mee te zijn gedaan. Geen marinade, geen bouillon, geen lak of grillsmaak is er te ontdekken, waardoor het te vlezige, zoutloze ribs zijn geworden.



We proberen ook nog even de pittige variant, maar die zijn hetzelfde klaargemaakt. Echter hier is op het laatst een saus van rode pepers over gestreken. Beter was geweest om te werken met een goede marinade met pepers.



De spareribs zijn echt onder de maat en teleurstellend. Jammer, want dat hoort toch een feestje te zijn.

Cheesecake

Het dessert dan. De crema Catalana, een Spaans nagerecht, is gemaakt met sinaasappel, kaneel en steranijs en is heerlijk vol, kruidig en zoet. Het amandeltaartje ernaast is luchtig en fijn met de zoete aardbeien erop en eromheen.



Een fijn en verfijnd toetje dus. De cheesecake van citrus is fris, zoals verwacht, en de cheesetopping is lekker stevig. De bodem is gemaakt van een saai cakebeslag en voegt niets toe.



De hazelnootsaus is wel een smakelijke aanvulling, maar wat ontbreekt blijft iets krokants. Dat had de bodem kunnen zijn dus.

Ouderwetse suikerpot

Onze gastvrouw schenkt nog een bakje koffie in. Ze poetst de tafel tussendoor een keer en zet een ouderwetse suikerpot en een koetjesreep naast het kopje.



Conclusie: Het eten is zeker niet foutloos. Jammer, want de sfeer is gemoedelijk en is het de perfecte plek om even aan te leggen tijdens een tocht door het mooie buitengebied van Vorden.