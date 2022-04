PvdA staat voor terugkeer in coalitie Bronckhorst, GroenLinks verdwijnt: ‘Uitslag rechtvaardigt GroenLinks in coalitie niet’

HENGELO - GBB, VVD en PvdA staan de komende vier jaar aan het roer in Bronckhorst. Dat is althans het advies van informateur René van Dijk , die voor deze partijen de grootste kans ziet om een coalitie te vormen.

Dat zou betekenen dat huidig coalitiepartner GroenLinks, dat één zetel verloor, in de oppositie moet plaatsnemen. De PvdA vervangt de partij: de socialisten hebben eveneens twee zetels, net zoveel als in de afgelopen raadsperiode. Ook het CDA, dat een zetel verloor en er nu zes heeft, zou opnieuw in de oppositiebanken moeten plaatsnemen.



GBB is de grootste partij in Bronckhorst, met acht zetels was de partij van Evert Blaauw de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen. De huidige coalitie bestaat uit GBB, VVD en GroenLinks.

GroenLinks is nu door geen enkele partij genoemd in een voorkeurscoalitie, alleen door de partij zelf. ,,Ondanks de brede waardering voor de GroenLinks-wethouder in het college, is het gevoel bij de overige fracties dat de verkiezingsuitslag niet rechtvaardigt dat GroenLinks in de coalitie terugkomt”, aldus Van Dijk.

De voorgestelde coalitie heeft de voorkeur van GBB, de grootste partij. ,,GBB en VVD hebben een goede ervaring met hun samenwerking in de afgelopen vier jaar en zien dat even positief in voor de komende jaren. Dat is een goede basis is voor een stabiele coalitie”, zegt Van Dijk. ,,De aanvulling met de PvdA zorgt voor een brede coalitie in termen van meerderheid, en voor een brede ideologie binnen de coalitie: lokaal, rechts en links.”

Gesprekken in ‘goede, open sfeer’

Om tot dit advies te komen heeft Van Dijk de afgelopen weken zeven gesprekken gevoerd met de partijen die zijn verkozen in de raad. Volgens hem verliepen die gesprekken in een ‘goede, open sfeer’.

Op basis van die gesprekken adviseert Van Dijk de onderhandelaars van GBB, VVD en PvdA de formatie te beginnen. Daarbij zou een coalitieprogramma op hoofdlijnen opgesteld moeten worden, waarop de raad nog invloed kan hebben.

Van Dijk: leg keuzes goed uit aan de burger

Van Dijk benadrukt dat er sprake moet zijn van actief dualisme en dat bovendien de verbinding met de burger gelegd moet worden: gemaakte keuzes moeten beter worden uitgelegd. De afgelopen jaren kwam er vaak kritiek vanuit de bevolking, die zich niet gehoord voelde door de politiek.

Tenslotte zou een nieuwe coalitie snel gevormd moeten kunnen worden, maar een termijn geeft Van Dijk daar niet aan.

De voorgestelde coalitie zou samen veertien zetels hebben. De gemeenteraad in Bronckhorst telt 25 zetels in totaal.