Reddingsoperatie om paard te bevrijden uit kelder

7:27 DOETINCHEM/ HENGELO - Het oer-Hollandse broodje kroket wordt steeds vaker geserveerd door een Chinees. Het aantal cafetaria’s dat wordt gerund door mensen met een Chinese achtergrond is vertienvoudigd in 20 jaar tijd. In zo’n vier op de tien cafetaria’s in Nederland staat nu een Chinese eigenaar achter de frituurpan.