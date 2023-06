Regenboogpad maakt tongen los in Vorden: ‘Een sympathiek gebaar’

SP kan verder ‘uitkleden’ ziekenhuis Zutphen niet tegenhou­den, ‘maar strijd nog niet gestreden’

Een poging van de SP in de Tweede Kamer om een (eventuele) verdere ‘ontmanteling’ van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen te stoppen is niet gelukt. Een motie van voorvrouw Lilian Marijnissen is dinsdagmiddag verworpen.