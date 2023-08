‘Soms vragen ze of we tegen het konings­huis zijn’: band No King staat ook op festival in Eibergen

Jan Akkerman en Flavium waren vorig jaar trekkers bij het eerste Berkelblues Festival. Zondag 3 september krijgt het festival een vervolg met drie bands: No King, King of the World en Leif de Leeuw. Voor No King voelt het festival in Openluchttheater Eibergen als thuiskomen. „Drie van ons vieren hebben hun roots in het oosten.”