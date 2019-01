Robert (47) uit Zelhem overspoeld met reacties na emotionele ‘Steenrijk, straatarm’

Normaal moet het gezin Te Winkel rondkomen van 70 euro per week. Na een scheiding en zakelijke malheur staat Robert er alleen voor met zijn kinderen Susan (14), Job (11), Thom (7) en Thim (5).



De moeder heeft de kinderen een middag in de week. Van de aanvankelijke schuld van ruim een ton, ontstaan na het sluiten van zijn winkel in Hengelo vijf jaar geleden, is nu nog een restschuld over van 30.000 euro. Robert probeert die zo snel mogelijk af te lossen. ,,We proberen heel goedkoop te leven. We kopen alleen tweedehands dingen.”



In oktober gaf hij zich op voor het programma ‘Steenrijk,straatarm’. Nog geen week later werd hij al gebeld en begin november waren de opnames. Ze 'ruilden’ voor een week hun leven met dat van een rijk echtpaar uit Leiden en kregen 1300 euro te besteden. Een enorm bedrag voor ze, waar nieuwe schoenen voor werden gekocht en kaartjes voor de musical Lions King. Robert probeert zijn kinderen mee te geven dat het leven uit meer bestaat dan alleen geld, ondanks het dagelijkse gebrek eraan. ,,Ik wilde ze ook iets van beleving meegeven, niet alleen maar materiële zaken. Die musical was een schot in de roos.”