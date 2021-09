Robert en Miranda zijn ‘klaar met de frikandellen’ en beginnen restaurant in Afrika

Wederop­bouw­boer­de­rij­en langs de IJssel in kaart gebracht: ‘Zorgen dat ze behouden blijven’

5 augustus Wederopbouwboerderijen langs de IJssel. Het zijn er veel, want in de oorlog is veel verloren gegaan. Stichting IJsselhoeven brengt ze nu in kaart. Vrijwilliger Fred van der Mije uit Baak vertelt waarom ze behouden moet blijven.