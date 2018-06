Schuur vol hooi vliegt in brand in Halle, asbest komt vrij

Ruim 100 meter aan berm in brand in Laag-Kep­pel

20:29 LAAG-KEPPEL - Aan de IJsselweg tussen Laag-Keppel en Angerlo is vrijdagavond een bermbrand ontstaan langs de IJssel. De brand was langs de berm van een pad dat alleen voor dienstwagens in gebruik is. Ruim 100 meter aan berm stond in brand.