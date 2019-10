Slachtoffers woning Hengelo zijn ouders van aangehouden verdachte

De twee overleden personen die maandagochtend zijn gevonden in een woning aan de Julianalaan in Hengelo(Gld) is het echtpaar dat er woonde. Dat bevestigt burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst. ,,Het is niet te bevatten dat mensen zo uit het leven zijn weggerukt.’’

De politie heeft later op de ochtend de jongste zoon van de slachtoffers aangehouden, ook een bewoner van de woning. Hij ligt in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. De man meldde zich daar vanochtend.



De burgemeester noemt de vondst van de lichamen een vreselijk bericht en ‘een grote klap voor familie, vrienden en onze gemeenschap. ,,Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.’’

Een gil en veel politie

Even voor 07.00 uur meldde de politie dat er in de woning twee lichamen waren aangetroffen. Een buurman zei 's ochtends een gil te hebben gehoord en daarna veel politie. De plek rond de woning is daarna vrij snel een plaats delict geworden die ruim is afgezet. Rechercheurs doen uitgebreid onderzoek in de woning en in de wijk.

Intussen meldde de jongste zoon zich gewond bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Daar zou het tot een schermutseling zijn gekomen. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt dat er een incident is geweest, maar kan daar in verband met privacy van betrokkenen niets over zeggen.

De politie heeft daar onderzoek gedaan bij een auto waar een rood-wit lint om is gespannen. Die auto is inmiddels afgesleept.