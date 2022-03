Sledehonden in bossen bij Zelhem: eigenlijk al te warm voor winterse sport

ZELHEM/VELDHOEK - Eigenlijk was het al te warm voor de wedstrijden met sledehonden dit weekend in de bossen bij Zelhem. Sommige routes werden daarom ingekort.

In de ochtenduren was de temperatuur nog onder de 10 graden, maar die liep snel op naar de 14 tot 15 graden. ,,Ik houd altijd maximaal tien graden aan voor wedstrijden", zegt organisator Edith Braakhekke van DASSC.

Er deden 86 teams mee aan de wedstrijden die in verschillende klasses werden verdeeld. Behalve verschil in afstand tussen 4 en 15 kilomeer was er ook verschil in het aantal honden en het voertuig die de beesten trokken. Sommigen reden met een kar erachter, sommigen op een step en sommige baasjes liepen er hard achteraan.

Volledig scherm Wedstrijden met sledehonden in de bossen van Veldhoek. © Jan Ruland van den Brink

Pittige bochten

Deelnemer Henk Jan de Vos (51) uit Almere vond de wedstrijd met zijn zes honden pittig. Hij reed de 8 kilometer. ,,Er zaten veel en scherpe bochten in. De honden moet je op commando sturen, maar soms kiezen ze hun eigen weg. Dan moet je hard op de rem trappen, stilstaan en ze de goede kant op wijzen. Het liep gelukkig allemaal goed. En het is hier wel een hele mooie omgeving. Winnen is voor mij niet zo belangrijk. Meedoen, daar gaat het om.”

Het was voor het eerste dat de DASSC-club neerstreek op de camping van Het Zand staat. Het circuit voor de wedstrijden is uitgezet op dezelfde paden waar ‘s zomers de motorcross wordt gehouden. ,,Het is hier een prachtige omgeving", vindt organisator Braakhekke.

,,Er is maar één team verdwaald, die had een bordje gemist. Verder is het hier perfect gegaan. Na dit weekend wordt het te warm voor de husky's om mee te doen aan wedstrijden. Dit was de laatste wedstrijd van het seizoen. In oktober beginnen we weer. Er zijn meerdere clubs die wedstrijden organiseren, dus liefhebbers kunnen dan om de twee weken ergens terecht.”

Volledig scherm Wedstrijden met sledehonden in de bossen van Veldhoek. © Jan Ruland van den Brink