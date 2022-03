Slimme Bandenpomp, want banden op spanning scheelt CO2, fijnstof, brandstof en rubber - óók als je elektrisch rijdt

VORDEN - De provincie Gelderland trekt geld uit om in elke gemeente een Slimme Bandenpomp te installeren. Bronckhorst had maandagmiddag de primeur. Je banden optimaal op spanning scheelt CO2- en fijnstof-uitstoot. En brandstof en bandenslijtage. Dat telt óók als je elektrisch rijdt, was de boodschap van gedeputeerde Jan van der Meer en wethouder Evert Blaauw.

Op de parkeerplaats bij de Aldi-supermarkt op De Bleek in Vorden staat een Slimme Bandenpomp. Gratis en voor niks te gebruiken, en dat zou je als automobilist vaker moeten doen.



Want 60 procent van de Nederlandse automobilisten rijdt met te zachte banden, is eerder geconcludeerd. Provinciebestuurder Jan van der Meer en wethouder Evert Blaauw pompten de elektrische auto van de gemeente Bronckhorst als eerste ‘klant’ bij tot de optimale druk in de banden. Want óók als je elektrisch rijdt, scheelt het energie. Je doet immers langer met een acculading...

Goed voor klimaat, veiligheid en de automobilist bespaart geld

Zachte banden betekent meer weerstand. En meer weerstand betekent dat de motor harder moet werken om dezelfde snelheid te halen. Met een te lage bandenspanning rijden veroorzaakt zodoende onnodige uitstoot van CO2 en fijnstof.



Maar ook een langere remweg kost de automobilist onnodig veel geld aan brandstof en bandenslijtage. Als je het omdraait en in geld uitdrukt: een optimale bandenspanning bespaart automobilisten jaarlijks zo'n 100 euro.

In iedere Gelderse gemeente 1 pomp

Op initiatief van het Gelders Energie Akkoord wil provincie Gelderland, samen met de organisatie Band op Spanning in elke Gelderse gemeente een Slimme Bandenpomp plaatsen. Hiermee kan in Gelderland ruim 25.000 ton CO2-uitstoot worden bespaard én de luchtkwaliteit en veiligheid op de weg worden verbeterd.



Het doel is dat in iedere gemeente minimaal 1 pomp wordt geplaatst. Daarom betaalt de provincie net zoals Band op Spanning, een deel van de kosten. Dit betekent dat met een gemeentelijke bijdrage van slechts 2.500 euro, een Slimme Bandenpomp kan worden geplaatst. Automobilisten kunnen de pomp 5 jaar lang gratis gebruiken.

Hoe werkt de Slimme Bandenpomp?

De Slimme Bandenpomp is ontwikkeld door Band op Spanning. Deze pomp werkt volledig op zonne-energie van het eigen zonnepaneel. Door de luchtpompen die nu bij tankstations zijn te vinden, rijden automobilisten vaak alsnog weg met een te lage spanning.



Software in de Slimme Bandenpomp zorgt wel voor de beste spanning. De pomp wordt geplaatst op veelbezochte locaties zoals bij bouwmarkten, supermarkten en sportcomplexen.



Gebruikers kunnen gratis hun autobanden oppompen en via een eenvoudig toetspaneel de juiste spanning opzoeken. Zelfs op basis van het kenteken. Na gebruik staat de meting en besparing op brandstof en geld in beeld.