Sloopwoningen Keijenborg toch vervangen door nieuwbouw: ‘Enorme behoefte aan huizen’

,,Het besluit om de woningen te slopen, is genomen in een tijd van krimp en dreigende leegstand. De wereld is inmiddels sterk veranderd”, zegt ProWonen-woordvoerder Heleen Weerkamp. ,,We zitten in een wooncrisis waarbij mensen moeilijk een huis kunnen krijgen. Helemaal in een dorp als Keijenborg, waar niet veel huizen vrij komen. Er is een enorme behoefte aan woningen en daar willen we aan tegemoet komen.”



De oorspronkelijke bewoners van de zes voormalige bejaardenwoningen aan de Koldeweiweg zijn daar in 2019 vertrokken, toen ProWonen hen liet weten dat de huizen gesloopt zouden worden. De huizen zijn oud, moeilijk te verduurzamen en hebben een hoge energienota.



De woningen worden sindsdien voor een gereduceerde prijs verhuurd aan voornamelijk jonge mensen, die zo toch in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Die verhuur gebeurt op basis van de leegstandswet, tot het moment van sloop.