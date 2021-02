Snelle coronatest voor Achterhoekers bij GGD in Zelhem: uitslag nog dezelfde dag

De snelle PCR-test is hetzelfde als de ‘normale’ coronatest: met een wattenstaafje wordt neus- en wangslijm afgenomen, dat in een laboratorium wordt geanalyseerd op de aanwezigheid van het virus. Enige verschil is dat de tests voor personeel uit de zorg, het onderwijs of de kinderopvang met voorrang worden afgenomen en geanalyseerd, waardoor de uitslag al binnen enkele uren bekend is.



Overigens zijn vandaag (maandag) alle testlocaties van de GGD in Nederland tot in ieder geval 12.00 uur dicht vanwege code rood door ijzel.