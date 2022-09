Soep van Bosloods 1873 in Vorden huisgemaakt? ‘Bremzout, dat betwijfel ik toch ten zeerste’

Wie de auto parkeert onder de majestueuze beuken en uitstapt, kan niets anders voelen dan de rust, het groen en de ruimte van deze plek. Vorden is sowieso al weg van de drukte, maar hier in de oude bossen al helemaal.



Historisch is deze plek interessant. Vanwege het kasteel natuurlijk, maar ook de Lodewijkslinde verdient een momentje. Volgens een legende zou Lodewijk de Veertiende tijdens een veldtocht in de Nederlanden in 1672 onder de boom hebben gerust.



Hij schijnt hier met zijn troepen inderdaad in de buurt te zijn geweest. Of de linde toen meer dan een aardig klein boompje is geweest of zelfs nog niet bestond, is helaas niet meer te achterhalen: de linde is hol. De grandeur van de boom is wel weg, maar vermoedelijk kan hij nog jaren in deze staat mee.