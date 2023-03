Sponsoren Bergh in het Zadel treffen elkaar weer na drie jaar in De Gouden Karper

Als gastsprekers zijn dit keer Bastiaan Klarenbeek (Radboudumc) en Frank van Leeuwen (Prinses Máxima Centrum) gestrikt. Beiden zullen praten over hun vorderingen van wetenschappelijke onderzoeken mogelijk gemaakt door fondsenwerving van Bergh in het Zadel.

Fietstocht

Bergh in het Zadel zet zich sinds jaar en dag in voor kankerbestrijding. Elke ambassadeur legt jaarlijks 2.000 euro in voor onderzoeken. Ook is er dit jaar weer een fietstocht, de zogenaamde Hanzetocht over 1100 kilometer. De tocht met ongeveer 90 renners start op zaterdag 13 mei vanaf het Stadsplein in 's-Heerenberg.