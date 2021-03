‘Steekpartij in vakantiehuisje in Zelhem was verweer tegen aanranding’

Dat bleek maandagochtend bij de pro-formazitting bij de rechtbank in Zutphen. De 32-jarige, die in Grave in voorlopige hechtenis zit, zei in het begin van het onderzoek dat hij zich niets kon herinneren, onder meer vanwege drankgebruik tijdens het incident. Later is zijn geheugen stukje bij beetje teruggekomen.