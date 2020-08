Strafadvocaat Hans Anker geniet na pech van Achterhoekse gastvrijheid: ‘Hartverwarmend en ontroerend’

BAAK - Samen met zijn vrouw Janke geniet Hans Anker - één van de twee bekende advocatenbroers uit Friesland - deze dagen van zijn vakantie in de Achterhoek. ,,Een prachtige regio om rond te kijken", stelt Anker vast. ,,Zelfs op een dag dat je in de hitte uren moet wachten bij je kapotte auto. Wat een gastvrijheid.”

Wat was er aan de hand? Hans en Janke hadden deze week een wandelingetje gemaakt in en rond het stadje Bronkhorst en waren in de auto op weg naar hun vakantiehuisje in de buurt van Lochem.

,,Op de Dolfingweg tussen Baak en Steenderen begon het alarmlampje te branden. We konden nog net onze auto in de berm zetten. Nou, daar sta je dan in die hitte. Het was rond half 3. Gelukkig stonden iets verderop een paar bomen, waar we in de schaduw konden wachten. De ANWB was er met een half uurtje, maar die had slecht nieuws. De wagen moest afgesleept worden en dat kon wel even duren.”

‘Even’ wachten

Dat ‘even’ werd uiteindelijk drie uur. Na een uurtje wachten kwam een fietser aangereden. ‘U stond hier ook al toen ik de andere kant op fietste. Is alles goed? Kunnen we u ergens mee helpen.’ ,,Ik heb onze situatie uitgelegd en verteld dat hulp onderweg was.”

Weer een uurtje later kwam een mevrouw aangefietst met achterop een hondje in de mand. ‘Ik ben hier twee uur geleden ook al langs gefietst en toen was u hier ook al. Kan ik iets voor u betekenen?’ ,,Nee hoor, zei ik, we vinden dit zo'n mooi plek dat we hier nog even blijven.”

Hans en Janke werden regelmatig op de hoogte gehouden door het bergingsbedrijf, dus toen even later een mercedes parkeerde achter de kapotte auto, dacht het echtpaar dat de hulp gekomen was. ,,Een jongeman stapte uit met twee blikjes koude cola en twee ijsco's. Hij had ons al even zien staan en dacht dat we wel wat kouds konden gebruiken. Ongelooflijk toch", lacht de advocaat.

De geste viel in goede aarde. Anker: ,,We hadden geen water ofzo bij ons. Voor een bezoekje aan Bronkhorst leek ons dat niet nodig. Nou ja, we waren echt blij met deze hulp.”

Wrange tijden

Om half 6 was het sleepbedrijf ter plaatse. Het echtpaar kreeg een reserveauto mee. Eenmaal thuis besloten ze een brief te schrijven aan de Gelderlander (zie kader). ,,Om de Achterhoekers te bedanken. Zeker in deze soms wrange tijden is het zo mooi en waardevol dat de mensen hier in de regio nog zo begaan zijn met elkaar. Ik maak het in mijn dagelijks werk als advocaat ook anders mee.”

Zwarte Cross

Hans Anker is geen onbekende met de Achterhoek. Hij moest voor zijn werk regelmatig naar Rekken. Vorig jaar nog stond hij samen met zijn broer Wim op het podium van de Zwarte Cross. ,,Ik dacht nog, wie komt er nu af op een verhaal van twee van die oude mannen. Maar het was twee keer bomvol. Een prachtige ervaring. En vorig jaar zijn we ook al een paar dagen op vakantie geweest in Braamt. We komen hier graag.”

Hulpvaardigheid en betrokkenheid in de Achterhoek Wij komen uit Friesland en vieren vakantie in de Achterhoek, een ons bekende en prachtige streek. Dinsdag zijn we in Bronkhorst geweest en op de terugweg begaf onze auto het. Wij konden nog net de auto in de berm parkeren op de Dolfingweg richting Baak. De gebelde Wegenwacht was snel ter plaatse. Na onderzoek bleek dat de auto afgevoerd moest worden via een bergingsbedrijf. Het was erg druk, zo liet dat bedrijf weten, zodat wij langere tijd moesten wachten. Daar hadden wij alle begrip voor. Uiteindelijk verbleven wij een paar uren wachtend in de onmiddellijke omgeving van onze auto, waarvan wij de alarmlichten in werking hadden gesteld. Tot 3 maal toe kwamen mensen uit de streek naar ons toe met de vraag of zij iets konden betekenen voor ons. Ze hadden ons inmiddels meerdere keren opgemerkt op hetzelfde punt, nabij de auto. Deze mensen, die wij niet kenden, waren zeer betrokken en belangstellend. Er kwam zelfs een jonge man per auto naar ons toe met gekoelde frisdrankblikjes en 2 ijsjes!! Hartverwarmend en ontroerend. Er is veel ellende in de wereld en daarom vinden wij dat gebeurtenissen als hierboven zeker ook het vermelden waard zijn! Hans en Janke Anker-de Ruiter