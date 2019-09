Tante Rikie: Ik zal wel een traan laten bij mijn afscheid van de Zwarte Cross

Op de dag dat ze haar 70ste verjaardag viert maakt Rikie bekend dat vier dagen als aanvoerder van 65.000 feestvierders in Lichtenvoorde haar wat veel begint te worden. Dus wordt de komende editie van de Zwarte Cross de laatste voor haar als festivaldirectrice. 24 jaar zitten er dan op.



,,Ik had graag de 25 jaar volgemaakt, maar op een gegeven moment moet je kiezen voor je gezondheid. Het is beter te stoppen, want ik hou het allemaal niet meer vol”, zegt Rikie.



Terwijl op de eettafel een een bruine boterham met kaas op haar ligt te wachten hangen buiten de verjaardagsslingers. Achter het raam staat een bord met ‘70 Maar nog vol levenslust’. Zo ervaart ze het zelf ook. ,,Ik ben dan wel 70, maar voel me 60”, zegt de Hummelose. Maar al die jaren als festivaldirectrice zijn haar niet in de koude kleren gaan zitten. Niet dat het haar zwaar is gevallen. ,,Maar het is wel hard werken.”



Ze kijkt vol trots terug op de tropenjaren. ,,Ik heb het altijd fantastisch gevonden. Zo over het terrein rondgedragen worden en dat mensen dan voor me buigen en knielen. Soms dacht ik wel eens: ‘Jullie bunt gek’. Want ik ben ook maar gewoon een mens, ik ben gewoon Rikie.”



Ze blijft de Zwarte Cross bezoeken, ook na haar afscheid als festivaldirectrice. ,,Bij de eerste editie was ik er en ook bij de 25ste editie wil ik zijn. Nee, ze zijn nog niet van me af!”