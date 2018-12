Terugkeerconcert Normaal binnen recordtijd uitverkocht

Wat de verdere bezetting wordt, is volgens voorman Jolink nog niet bekend. Eerder werd gemeld dat bijvoorbeeld Jan Wilm Tolkamp, die vanaf 2006 gitarist was, er niet bij is. Maar volgens Jolink is dat nog niet zeker. ‘Dat Jan Wilm niet mee zou doen is veel te voorbarig en nog helemaal niet beslist. Zeer spoedig gaan Ferdi en Willem en ik een repertoire samenstellen en over de bezetting is nog niet gesproken', laat hij weten.



De liedjes die gespeeld worden tijdens Olderwets Høken staan dus nog niet vast, maar, zo schrijft Jolink: ‘De nadruk komt wel te liggen op de oudere nummers’.