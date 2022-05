Tientallen Oekraïeners in stacaravans in Vierakker, ook vluchtelingen in huis van kerk in Drempt

In deze zeven stacaravans kunnen samen tussen de dertig en veertig vluchtelingen worden opgevangen. De opvang is in eerste instantie voor een half jaar, er is een optie deze te verlengen met nog eens een half jaar. Daarna kan er nogmaals verlengd worden, als dit nodig is, aldus de gemeente.



In Drempt worden sinds eind april al vluchtelingen opgevangen, in een woning die beschikbaar is gesteld door de parochie H.H. Twaalf Apostelen. In dit huis aan de Zomerweg, dat met hulp vanuit de buurt klaar is gemaakt voor bewoning, worden zes Oekraïeners opgevangen voor een periode van een half jaar. Eind oktober wordt bekeken of verlenging van de opvang met zes maanden nodig en gewenst is.