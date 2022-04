Tientallen Oekraïense vluchtelingen in stacaravans in Bronckhorst, daarna flexhuizen tegen woningnood

Bronckhorst heeft de huizen op wielen inmiddels gekocht en hoopt dat ze uiterlijk eind deze week klaar zijn voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, waar oorlog is. De aankoop van de zeven stacaravans kost 225.000 euro. ,,De nood voor deze mensen is hoog, dus we zijn blij dat de raad dit krediet beschikbaar heeft gesteld”, zegt wethouder Evert Blaauw.



Hij kan nog niet zeggen waar de caravans precies komen te staan. De gemeente heeft een paar locaties op het oog. ,,We lichten eerst de buurt en direct omwonenden in voor we de plekken naar buiten brengen”, aldus Blaauw.



Bronckhorst is niet de enige gemeente in de regio die vluchtelingen opvangt in stacaravans. Buurgemeente Zutphen heeft er nu tien staan op een braakliggend terrein bij de wijk Leesten.