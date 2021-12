Toekomst Zwarte Cross in Lichtenvoorde veilig gesteld door akkoord met crossclub: ‘Heel blij mee’

De Feestfabriek en de Lichtenvoordse crossvereniging zijn het eens geworden over het gebruik van de gronden van de MACL. Daar valt ook de crossbaan onder, een cruciaal en onmisbaar element voor de Zwarte Cross. Het festival is onder meer groot geworden dankzij de crosses.



,,We zijn erg blij dat we er samen uit zijn gekomen. De Schans is de perfecte plek voor de Zwarte Cross en het is fijn dat we hier nog jaren kunnen blijven”, zegt Ronnie Degen, mede-directeur van de in Hengelo gevestigde Feestfabriek.