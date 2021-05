Tonnie uit Doetinchem die de dierenarts zou hebben geslagen: ‘Hij is een toneelspeler’

vrogger en now Frans’ leerlingen maakten berekenin­gen voor de aanbouw van zijn huis

7 mei WICHMOND - Hij zag Wichmond in de loop der jaren flink veranderen. ,,Toen we het huis kochten in 1982 woonden we aan de rand van het dorp en stond het helemaal alleen. Nu wonen we in het centrum”, zegt Frans van de Pavert (65).