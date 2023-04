Toon liet gevangen ‘Doetinchemse’ wolf weer vrij: ‘Sprookje is goed afgelopen, hij leeft nog lang en gelukkig’

AZSV en DZC’68 in mineur, Terborg degradeert naar vijfde klasse

DOETINCHEM DZC’68 heeft zaterdagmiddag de uitwedstrijd bij koploper Scherpenzeel ruim verloren: 6-2. In de vierde divisie B was AZSV kansloos in Utrecht tegen DHSC (3-1) en vv Terborg is gedegradeerd naar de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal.