Transformator zorgt voor vuurzee in Hummelo, brandweer kan terrein niet op

Man (50) opgepakt die rivalise­ren­de fan omverduwt tijdens ontspoord volleybal­du­el

16 december SCHALKHAAR / HENGELO - Een 50-jarige man uit de gemeente Bronckhorst is door de politie aangehouden op verdenking van mishandeling van een supporter tijdens de volleybalwedstrijd Avior 2 tegen DVO in Schalkhaar. De man is zaterdag in de sporthal opgepakt nadat een getuige de politie belde om de mishandeling te melden.