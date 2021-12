Traumaheli maakte buurt wakker na fataal ongeluk Halle, koplampen lagen 40 meter verderop

Normaal wil weer høken in Lochem, na drie eerdere afgelaste concerten

LOCHEM/ HUMMELO - Normaal gaat weer høken op Hemelvaartsdag in Lochem. Het is de vierde poging van de Achterhoekse dialectband tot een terugkeer op het tractorpullingterrein op deze feestdag in mei, na de succesvolle rentree in 2019.

14 december