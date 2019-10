Twee doden aangetroffen in woning in Hengelo, buurman hoorde gil en daarna politie

Klachten over ‘levensge­vaar­lij­ke weg’ naar nieuwe bushalte door stikdonke­re straat

18 oktober KEIJENBORG - Inwoners van Keijenborg klagen over een gevaarlijke route naar de nieuwe bushalte langs de Rondweg. Daarvoor moeten zij sinds kort over de Kroezerijweg, maar doordat die straat smal, zonder voetpad én onverlicht is zorgt dat voor levensgevaarlijke situaties.