Twee doden in Hengelo: alles wijst op familiemoord, jongste zoon gewond aangehouden

De vader van het gezin heeft een eigen vormgevingbureau in Doetinchem. In het dorp staat hij bekend als ‘zeer vriendelijke man’, altijd in voor gezelligheid. De man was lid van toerclub Keiaosers en fietste bijna ieder weekend.



Omwonenden spreken van een ‘normaal gezin’.



De omgeving van die woning is afgezet met rood-witte linten. Dat gebied is rond 09.45 uur vergroot. De politie doet onderzoek. Ook rechercheurs van het Nederlands Forensisch Instituut zijn aanwezig.



De woning waar de lichamen zijn gevonden ligt aan de rand van het dorp in een rustig wijkje. Buren zijn aangeslagen.