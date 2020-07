Tweede corona-teststraat in Zelhem in gebruik: derde komt eraan

ZELHEM - In Zelhem is sinds kort een tweede corona-teststraat in gebruik. Afhankelijk van de drukte wordt mogelijk woensdag 29 juli - of anders later - de capaciteit al uitgebreid met een derde teststraat. De teststraten staan opgesteld bij de brandweerkazerne in het dorp.

,,Het is nodig om op te schalen nu steeds meer mensen zich laten testen", zegt Heidi Otten, woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Tot dusverre heeft de VNOG (die een gebied beslaat van Harderwijk tot Winterswijk) teststraten in Apeldoorn en in Zelhem. Ook in Apeldoorn is de capaciteit verdubbeld en wordt een derde teststraat in gereedheid gebracht. Deze gaat in elk geval

De toeloop op de teststraat in Zelhem was zo groot dat mensen werden doorverwezen naar locaties buiten de VNOG-regio zoals Arnhem, Deventer en Twente.

,,Dagelijks testen we per straat 117 mensen, dus totaal - in Zelhem en Apeldoorn - 468 mensen", zegt Otten.

Ook op zondag

Tot dusverre kunnen mensen zes dagen per week (van maandag tot en met zaterdag) terecht in de teststraat in Zelhem. Vanaf zondag 16 augustus kan dat ook op zondag. De vier teststraten worden bemand door de GGD met twaalf mensen.

In Zelhem is vanaf 7 april een teststraat. Totaal zijn er in de Achterhoek 69 mensen overleden aan corona. De laatste dode viel op 14 mei.