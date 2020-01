Tweelingbroers Mark en Erik hebben op hun 30e eindelijk zwemdiploma A: 'Altijd was er iets’

De reden? ,,Het kwam er gewoon nooit van”, vertelt Mark. Samen met zijn broer volgde hij op jonge leeftijd heus al wel zwemlessen. Keer op keer ging het afzwemmen niet door.



Mark: ,,Altijd was er iets. Ik heb twee of drie keer oorontsteking gehad, waardoor het niet lukte. En in groep acht, bij de laatste poging in onze jeugd, ben ik van m'n fiets gereden. Ik moest geopereerd worden. Zwemmen zat er niet in. Op de middelbare school hadden we wel andere dingen aan ons hoofd dan zwemlessen volgen.”



Broer Erik moest er op zijn beurt niet aan denken zonder Mark zijn zwemdiploma te halen. ,,Want we doen écht alles samen. Ons hele leven al. Dit moesten we dus ook samen doen.”, zegt hij.



Na al die jaren had de eeneiige tweeling zich al neergelegd bij een leven zonder zwemdiploma. Sporadisch kwamen ze weleens in een zwembad. Mark: ,,Bijna nooit, maar het kwam weleens voor. Dan konden we ons best een beetje redden.”