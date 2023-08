Uitgestrekte wolkenvelden, amper zon in Bronckhorst vandaag

Mark was verslaafd aan porno, gokken, eten en roken, maar hij heeft er weer zin in en gaat 100.000 kilometer wandelen

Hij was verslaafd aan onder meer eten, gokken, roken en porno en had zware depressies. Mark Verdonschot (40) kreeg zijn leven niet op de rit. Hij werkte volop maar stelde zichzelf een nieuw levensdoel in een ultieme poging om af te rekenen met een leven vol problemen, angsten, depressies en verslavingen. ,,Ik wil mezelf op natuurlijke wijze helen.”