Uitslaande brand bij partycentrum in Drempt, dak bezwijkt onder de vlammen

Het dak van het partycentrum is inmiddels bezweken onder de vlammen. Het is onduidelijk of er op het moment van de brand, die rond 7.15 uur ontstond, mensen in het pand van het partycentrum of in de woning aanwezig waren. De veiligheidsregio waarschuwt omwonenden om hun ramen en deuren gesloten te houden.



De brand veroorzaakt veel dikke, grijze rook, die tot in Toldijk te zien is.