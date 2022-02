Uitslaande brand bij partycentrum in Drempt

Het is onduidelijk of er op het moment van de brand, die rond 7.15 uur ontstond, mensen in het pand van het partycentrum of in de woning aanwezig waren. De veiligheidsregio waarschuwt omwonenden om hun ramen en deuren gesloten te houden.



Vlak naast het partycentrum, waar de laatste jaren vaak Turkse bruiloften werden georganiseerd, zit cafetaria De Gouden Druif. Het is onbekend of de brand is overgeslagen naar het pand van de cafetaria.