Uitslaande brand treft huis met rieten dak in Baak, pand waar twee gezinnen wonen zwaar beschadigd

De brandweer bestreed het vuur met drie tankautospuiten, een hoogwerker en drie waterwagens. Hoewel het vuur rond 19.00 uur onder controle was, zal het blussen nog enkele uren in beslag nemen, verwacht de brandweer.

Het is de tweede keer in een maand tijd dat een geschakelde woning met een rieten kap is getroffen door een forse brand in de gemeente Bronckhorst. In de nacht van 10 op 11 november brandde een groot deel van zo'n woning uit in het buitengebied van Drempt.