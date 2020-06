Urenlange zoektocht naar koeien na ontsnapping door klapperend plastic

Amper bekomen van de vermoeiende zoektocht doet Pelgrom gisteren zijn verhaal. ,,Het klinkt als een avontuur, maar het leverde mij erg veel zorgen op. Niet alleen omdat ik de dieren weer veilig terug wilde hebben, maar ook voor de veiligheid van andere mensen. Want je zou maar zo'n dier van 450 kilo voor de auto krijgen. Dat dier geeft niks mee.”



De zoektocht begint zaterdagmiddag na een belletje dat de pinken – een groep bestaande uit ossen en een aantal drachtige jonge koeien – op de Kipstraat lopen, een kilometer of twee verderop. De eerste acht koeien kan Pelgrom dan lokken met brokjes en in een paardenwei in de buurt zetten. De volgende drie plukt hij van de golfbaan.



Maar de laatste twee zijn uren spoorloos, ondanks een eendrachtige zoektocht waarbij Pelgrom hulp krijgt van tientallen mensen. ,,Dat is super, heel erg lief. Het ware naoberschap, terwijl deze mensen niet eens in mijn buurt wonen”, zegt de dankbare boer.