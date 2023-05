Van kinderopvang tot eetcafé: inwoners bedenken nieuwe toekomst voor kerk in Zelhem

Zelhemmers moeten door opknap­beurt weer trots worden op hun dorp: ‘Mooiste in Achterhoek’

Eindelijk, na liefst vier jaar van praten en studeren op maatregelen, krijgt Zelhem zijn zo gewenste opknapbeurt. ,,In Vorden, Hengelo en Steenderen is of wordt al veel gedaan, nu is Zelhem aan de beurt.”