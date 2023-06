Vandaag lekker weer in Bronckhorst

‘Operatie Bourgonje­to­ren’ begonnen: straks leer je er met een tablet in de hand de Zutphense Hanzehisto­rie kennen

Een kaart van de complete Hanzeroute, ruim verlicht. Replica’s van een kogge en misschien een kanon. En een extra verdieping met daarop een maquette van het Zutphen van de 15de eeuw. Het is straks allemaal te zien in de Zutphense Bourgonjetoren. Die toren is van binnen inmiddels compleet gestript en moet eind dit jaar zijn veranderd in een historische belevingsplek: Hanzeaat.