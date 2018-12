Vastgelopen vrachtschip in IJssel na een dag vrij

Zeker drie gezinnen in Achterhoek bedreigd met uitzetting

19 december DOETINCHEM - Er zijn in de Achterhoek zeker drie gezinnen met kinderen die tot dusverre vergeefs asiel zoeken in Nederland en met uitzetting worden bedreigd. Het gaat om een gezin in Doetinchem, een gezin in de gemeente Bronckhorst en een gezin in de gemeente Aalten.