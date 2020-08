Verdachten mega-methlab Drempt voor de rechter

DREMPT - De drie mannen die begin mei zijn opgepakt bij de inval in een meth-laboratorium in een boerenschuur in het Achterhoekse Drempt, moeten vandaag (dinsdag) voor de rechter verschijnen. Het is de eerste openbare zitting in deze zaak, die voorkomt bij de rechtbank in Den Bosch.