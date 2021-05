Verjaardagsfeest van Normaal gedwongen via Facebook: ‘Toeloop van volk werd gevreesd’

Gevaar dat criminelen infiltre­ren op het platteland: ‘Je kunt maar één keer ‘nee’ zeggen’

28 april AALTEN - Om het gevaar van criminelen die het platteland infiltreren in te dammen, worden Achterhoekers bijgepraat over de risico’s van ondermijning in het buitengebied. In een reeks online talkshows gaat het hierbij vooral over hoe misdadigers kansen zien om in leegstaande schuren en oude stallen criminele activiteiten te ontplooien.