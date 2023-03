Volleybaloverzicht: Dash stunt tegen de koploper, WIK sprokkelt een punt

Eerstedivisionist Dash stuntte op voortreffelijke wijze tegen de huidige koploper Halley, waardoor de ploeg zicht hield op een topklassering. Voor de kleine dorpsclub zou een plek bij de eerste vijf, waar het op afstevent, een enorme prestatie zijn na een moeilijke seizoensstart. Nadat het een 2-0 voorsprong in sets uit handen gaf, was trainer Michel Kuiperij wel wat bevreesd voor de beslissende vijfde set. Desondanks herpakte zijn ploeg zich op knappe wijze (25-9). ,,De vermoeidheid sloeg toe naar de eerste twee sets, ook niet zo gek gezien de forse hoeveelheid blessures die we hadden. Gelukkig komen er langzaam weer wat speelsters terug, en ben ik blij dat we zicht hebben om het seizoen op een heel mooie wijze af te sluiten.”

Tweededivisionist WIK sprokkelde een puntje bij Dynamo 3, en daar zou trainer Jorik Roelofsen van tevoren voor getekend hebben. De hekkensluiter heeft een achterstand van zes punten op Gemini, waarmee play-offs om degradatie nog haalbaar zijn. Dat handhaving het een moeilijk verhaal wordt was het hele seizoen al duidelijk. ,,Zij kwamen het veld op met het idee dat ze ons wel even met 0-4 aan de kant zouden zetten, dus ik was erg blij dat we er een serieuze wedstrijd van maakten. De winst in de vierde set was een mooie beloning", aldus Roelofsen.